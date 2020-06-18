CD и DVD
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Alcohol 120% — мощная программа для работы с виртуальными дисками, которая обходит защиты от копирования. Программа работает со всеми типами оптических дисков. С ее помощью можно прожигать диски и записывать виртуальные. В программе также... Версия 2.1.0 — Alcohol-Soft
  • 9.4 Мб
  • 73
  • 0
4.8
CDBurnerXP — бесплатная и удобная программа для записи всех типов дисков, которая может также создавать загрузочные, мультисессионные и ISO-образы. Программа позволяет записывать любые данные на все известные типы дисков. Она работает со... Версия 4.5.8 — Canneverbe Limited
Бесплатно
  • 5.2 Мб
  • 79
  • 0
4.5
Free Studio — мощный комплект программ для работы с мультимедийными файлами. Пакет состоит из сорока с небольшим программ для работы с мультмедиа. Free Studio позволяет конвертировать файлы из формата в формат, записывать данные на любые типы... Версия 6.7.1 — DVDVideoSoft
Условно-бесплатно
  • 63.3 Мб
  • 90
  • 0
4.4
WinCDEmu — программа для работы с виртуальными дисками, которая отличается минималистичным интерфейсом. WinCDEmu работает со всеми распространенными форматами виртуальных дисков. Благодаря интеграции в контекстное меню и проводнику Windows,... Версия 4.1 — Sysprogs
Бесплатно
  • 1.5 Мб
  • 65
  • 1
4.4
Virtual CloneDrive — пожалуй, самая популярная утилита для работы с виртуальными дисками, поддерживающая все известные типы файлов-образов. Сразу после установки и перезагрузки Windows программа создает виртуальный CD-привод, который читает... Версия 5.5.2 — The RedFox Project
Бесплатно
  • 1.7 Мб
  • 111
  • 0
4.4
UltraISO — одна из самых мощных и продвинутых программ для работы с виртуальными дисками, поддерживающая множество форматов. Несмотря на свое название, программа работает не только с образами ISO. На текущий момент времени с помощью... Версия 9.7.2 — EZB Systems, Inc.
Условно-бесплатно
  • 4.4 Мб
  • 94
  • 0
4.4
DAEMON Tools Lite — один из лучших эмуляторов CD и DVD. Программа обладает полным функционалом для работы с образами дисков и поддерживает почти все распространенные форматы. DAEMON Tools Lite позволяет эмулировать любой образ диска, созданный с... Версия 10.11.0 — Disc Soft Ltd
Условно-бесплатно
  • 33.1 Мб
  • 1045
  • 1
4.0
ImgBurn — это очень легкая программа для записи CD, DVD и Blu-ray дисков. Утилита позволяет создавать образы дисков, что является одним из самых быстрых и эффективных способов сохранения информации на DVD или CD-носители, поскольку они позволяют... Версия 2.5.8.0 — Lightning UK!
Бесплатно
  • 3.1 Мб
  • 112
  • 0
3.8
InfraRecorder — бесплатная утилита для прожига дисков, поддерживающая работу с образами. Программа предназначена для работы с CD и DVD, более продвинутые типы дисков Blue-Ray и HD-DVD не поддерживаются. С помощью InfraRecorder можно записывать аудиодиски,... Версия 0.53 — Christian Kindahl
Бесплатно
  • 4.0 Мб
  • 102
  • 0
3.8
Nero Burning ROM — продвинутая многофункциональная программа для работы с лазерными дисками. Отличительная особенность софта — это способность производить все возможные манипуляции с дисками: запись и перезапись, работа с виртуальными... Версия 22.0.1011 — Nero AG
  • 247.4 Мб
  • 99
  • 0
3.6
Аудио
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Winamp — аудиопроигрователь, который на протяжении вот уже более двух десятков лет считается одним из лучших, благодаря поддержке почти всех форматов и удобному интерфейсу. Возможности программы действительно впечатляют. Она... Версия 5.8 — Radionomy Group
Бесплатно
  • 7.8 Мб
  • 66
  • 0
4.8
iTunes — мультимедийный проигрыватель, программа для синхронизации данных между Windows-компьютером и Apple-устройствами. Программа обладает всеми необходимыми инструментами для комфортного прослушивания музыки, просмотра видео и... Версия 12.10.7.3 — Apple
Бесплатно
  • 262.3 Мб
  • 29
  • 0
4.7
LMMS — бесплатная многофункциональная программа для создания музыки на компьютере. Программу можно назвать бесплатным аналогом платной FL Studio. LMMS внешне и по возможностям практически не отличается от своего платного аналога. Конечно,... Версия 1.2.1 — The LMMS Team
Бесплатно
  • 33.5 Мб
  • 99
  • 0
4.6
Foobar2000 — это гибкий аудиоплеер для продвинутых пользователей, который можно настроить в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями. Он имеет простой и минималистичный интерфейс в базовой версии, но программа оснащена... Версия 1.5 — Peter Pawlowski
Бесплатно
  • 4.2 Мб
  • 83
  • 0
4.6
AIMP представляет собой аудиоплеер, который делает прослушивание любимых композиций максимально удобным, благодаря простоте и инструментам, улучшающим качество звука. Сразу после установки в главном меню можно создать ассоциации... Версия 4.60 — Artem Izmaylov
Бесплатно
  • 11.3 Мб
  • 102
  • 0
4.6
Clementine — музыкальный проигрыватель, который кроме проигрывания аудиофайлов имеет функцию интернет-радио, конвертора файлов и возможность воспроизводить музыку с онлайн-сервисов. Программа постоянно сканирует музыкальную... Версия 1.3.1 — David Sansome
Бесплатно
  • 21.0 Мб
  • 62
  • 0
4.6
Cubase — профессиональная программа для создания музыки, обладающая огромными возможностями. Cubase — виртуальная студия записи, которой пользуются профессиональные музыканты. Программа развивается на протяжении более трех десятков... Версия 10.5 — Steinberg
  • 575.0 Мб
  • 62
  • 0
4.4
Audacity — бесплатный аудиоредактор, поддерживающий большинство популярных форматов. Программа импортирует любые звуки и музыку, позволяет накладывать звуковые эффекты и соединять разные аудиофайлы в один трек. Например, с ее помощью... Версия 2.3.3 — The Audacity Team
Бесплатно
  • 21.4 Мб
  • 131
  • 0
4.4
Sound Forge — продвинутый аудиоредактор с большим набором утилит профессионального уровня. Несмотря на то, что программа позиционируется как профессиональный редактор, ее интерфейс предельно прост. Пользователи, которые ранее работали... Версия 14.0.0 — MAGIX
  • 5.9 Мб
  • 97
  • 0
4.4
Virtual DJ — программа, с помощью которой можно микшировать и сводить музыкальные композиции. Качество звука, которое выдает Virtual DJ, не хуже, чем у профессионального аналогового оборудования. Софт также выделяется высокой... Версия 2020 — Atomix Productions
Условно-бесплатно
  • 39.4 Мб
  • 26
  • 0
4.4
Безопасность
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Dr.Web CureIt! — портативная антивирусная программа, позволяющая быстро провести сканирование на различные типы угроз. Решение от «Доктор Веб» удобно тем, что не требует установки, программу можно записать на флеш-накопитель и проверять... Версия 17.06.2020 — Dr. Web
Бесплатно
  • 210.6 Мб
  • 66
  • 0
4.6
VeraCrypt — одна из лучших на сегодняшний день бесплатных программ для шифрования данных. VeraCrypt является наследницей эталонной программой TrueCrypt, которая славилась высоким уровнем шифрования информации, но ее разработка давно прекращена.... Версия 1.24 — IDRIX
Бесплатно
  • 34.6 Мб
  • 88
  • 0
4.5
Avast Free Antivirus — одно из лучших бесплатных антивирусных решений. Тонкие настройки, множество функций и обнаружение большинства вредоносных программ сделали программу очень популярной. Бесплатная версия антивируса обладает множеством... Версия 19.8 — Avast Software
Условно-бесплатно
  • 0.2 Мб
  • 49
  • 0
4.5
Avira Antivirus — популярная антивирусная программа, в бесплатной версии которой присутствуют все функции, необходимые большинству пользователей. Первое, что бросается в глаза сразу после инсталляции — простой интерфейс без ненужных... Версия 15.0.2002 — Avira Operations GmbH
Бесплатно
  • 210.0 Мб
  • 31
  • 0
4.5
AVG Internet Security — набор утилит для комплексной защиты персонального компьютера от всех известных угроз. Условно бесплатное решение защищает систему от вирусов, троянов, червей, сетевых атак, шпионских программ и другого вредоносного ПО.... Версия 20.4 — AVG Technologies
  • 0.3 Мб
  • 68
  • 0
4.4
KeePass — это бесплатный менеджер паролей для использования на домашних компьютерах. Программа позволяет создавать пароли и сохранять их в базу данных, а также содержит дополнительный функционал, связанный с управлением, генерацией и... Версия 2.43 — Dominik Reichl
Бесплатно
  • 3.2 Мб
  • 67
  • 0
4.4
AdwCleaner — маленькая утилита, которая находит и удаляет рекламные и шпионские программы. Программа не требует установки. Записав ее один раз на флеш-накопитель, можно проверить на вредоносное ПО любой компьютер. Утилита находит и... Версия 8.0.4 — Malwarebytes
Бесплатно
  • 7.8 Мб
  • 31
  • 0
4.4
Adguard — мощный инструмент для блокировки рекламы, шпионских приложений и настраиваемого родительского контроля. Большинство пользователей в целях блокировки рекламы используют расширения для браузеров, между тем Adguard обладает куда... Версия 7.4 — Adguard Team
Условно-бесплатно
  • 0.1 Мб
  • 75
  • 0
4.4
Comodo Internet Security — программа, которая представляет собой комплексную защиту компьютера от вирусов и вторжений из вне. Разработчики программы не позиционируют ее как антивирус, ведь помимо антивируса она включает в себя также файрвол,... Версия 12.2.2 — Comodo Group
Условно-бесплатно
  • 81.0 Мб
  • 109
  • 0
4.3
AVG AntiVirus — эффективное ПО для борьбы с вредоносными программами. Антивирус входит в десятку самых распространенных в мире. Как и другие подобные программы, эта доступна в бесплатной и платной версиях. В то же время для большинства... Версия 20.2 — AVG Technologies
Условно-бесплатно
  • 0.3 Мб
  • 82
  • 0
4.2
Видео
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OpenShot Video Editor — простой редактор видео, который обладает функциями, необходимыми большинству пользователей. Далеко не все пользователи нуждаются в профессиональных видеоредакторах с большим набором функций. OpenShot Video Editor обладает... Версия 2.5.1 — OpenShot Studios
Бесплатно
  • 130.6 Мб
  • 105
  • 0
4.8
iTunes — мультимедийный проигрыватель, программа для синхронизации данных между Windows-компьютером и Apple-устройствами. Программа обладает всеми необходимыми инструментами для комфортного прослушивания музыки, просмотра видео и... Версия 12.10.7.3 — Apple
Бесплатно
  • 262.3 Мб
  • 29
  • 0
4.7
HandBrake — это полезный инструмент для конвертирования видео из DVD или другого формата в MPEG-4. Программа показывает отличные результаты по сжатию видеофайлов, при этом распространяется бесплатно и имеет открытый исходный код. HandBrake... Версия 1.3.0 — HandBrake Team
Бесплатно
  • 12.4 Мб
  • 45
  • 0
4.6
Kodi — это продвинутый медиаплеер, который позволяет объединить локальные и онлайн мультимедийные материалы в единую платформу. С помощью программы можно создать на своем компьютере огромный медиацентр, включающий базу фильмов,... Версия 18.5 — Kodi Team
Бесплатно
  • 60.1 Мб
  • 79
  • 0
4.6
Freemake Video Converter — бесплатный инструмент для конвертирования видео и аудио из формата в формат. Программа работает со всеми распространенными форматами и позволяет легко и быстро их конвертировать. Кроме того, можно менять соотношение... Версия 4.1.11 — Ellora Assets Corporation
Условно-бесплатно
  • 1.0 Мб
  • 39
  • 0
4.6
Bandicam — программа, с помощью которой можно захватывать видео с экрана и делать скриншоты. У Bandicam понятное управление, есть возможность записывать видео или сохранять изображение всего экрана либо определенной его части. Также можно... Версия 4.5.8 — Bandisoft
Условно-бесплатно
  • 18.8 Мб
  • 47
  • 0
4.6
KMPlayer — проигрыватель видео, который поддерживает все известные кодеки, благодаря чему с его помощью можно проигрывать любые видеофайлы. После установки KMPlayer нет необходимости докачивать какие-либо кодеки, так как все они уже... Версия 4.2.2 — KMPmedia
Бесплатно
  • 47.2 Мб
  • 95
  • 0
4.6
Corel VideoStudio — программа для монтажа видео, обладающая множеством профессиональных инструментов. Редактор предлагает пользователям огромный набор функций для монтажа видео с использованием неограниченного количества видео и... Версия 23.1.0 — Corel
  • 6.8 Мб
  • 11
  • 0
4.5
VLC Media Player — самый популярный и надежный мультиформатный медиаплеер. Он был официально выпущен в 2001 году некоммерческой организацией VideoLAN Project. Этот плеер очень быстро стал успешным благодаря мультиформатным возможностям... Версия 3.0.8 — VideoLAN
Бесплатно
  • 40.1 Мб
  • 114
  • 0
4.5
GOM Player — аудио и видеопроигрыватель, который воспроизводит любые типы файлов без установки кодеков на компьютер. Эта маленькая программа избавляет от главной проблемы — поиска и загрузки кодеков. Если на компьютере не установлен... Версия 2.3.52 — Gretech Corporation
Бесплатно
  • 25.9 Мб
  • 45
  • 0
4.4
Графика
Все программы →
FastStone Image Viewer — удобное ПО для просмотра изображений на компьютере, обладающее инструментами для редактирования. Программа может стать отличной заменой стандартной утилите Windows. С ее помощью возможен просмотр в оконном и... Версия 7.5 — FastStone Soft
Бесплатно
  • 6.8 Мб
  • 72
  • 0
4.8
Greenshot — простая и удобная программа для создания скриншотов с большим набором функций и с удобным редактором изображений. Особенность утилиты состоит в том, что она позволяет не только делать снимки всего экрана. Так, благодаря... Версия 1.2.10 — Jens Klingen, Thomas Braun, Robin Krom
Бесплатно
  • 1.7 Мб
  • 29
  • 0
4.7
ShareX — бесплатная продвинутая утилита для создания снимков экрана со встроенным редактором. С помощью программы можно сделать скриншот экрана целиком или только выделенной области, делать снимки лишь активного окна. Удобен софт еще... Версия 13.1.0 — ShareX Team
Бесплатно
  • 7.1 Мб
  • 102
  • 0
4.6
CorelDRAW — продвинутый инструмент для создания векторной графики для художников, иллюстраторов и дизайнеров. Популярность этой программы объясняется большим набором инструментов для создания графических образов. CorelDRAW давно... Версия 2020 — Corel Corporation
  • 1.9 Мб
  • 107
  • 0
4.6
Adobe Illustrator — профессиональное решение для художников, иллюстраторов, веб-дизайнеров, работающее с векторной графикой любой сложности. Illustrator позволяет создавать векторные изображения с нуля либо редактировать готовые. Работа с этой... Версия 24.1.1 — Adobe Systems
  • 2.0 Мб
  • 140
  • 0
4.5
Autodesk 3ds Max — профессиональная программа для создания трехмерной анимации высокого качества. Autodesk 3ds Max считается одной из лучших программ для создания трехмерной графики. Она используется в киноиндустрии, на телевидении, в... Версия 2021 — Autodesk Inc.
  • 6.1 Гб
  • 27
  • 0
4.4
Photoscape — удобный редактор растровых изображений с набором базовых функций. Photoscape объединяет в себе графический редактор, просмотрщик изображений и файловый менеджер. В нем есть все необходимые инструменты для быстрой обработки... Версия 3.7 — Mooii Tech
Бесплатно
  • 20.1 Мб
  • 39
  • 0
4.4
XnView — простой и быстрый графический редактор, обладающий набором инструментов, в которых нуждается большинство пользователей. Зачем открывать тяжеловесный Photoshop для простого редактирования изображения, если можно воспользоваться... Версия 2.49.2 — Pierre-Emmanuel Gougelet
Бесплатно
  • 5.6 Мб
  • 59
  • 0
4.4
SketchUp — простая в использовании программа для трехмерного моделирования любой сложности. Благодаря простоте интерфейса эта программа подходит и профессионалам, и тем, кто только начал знакомиться с 3D-моделированием. С помощью SketchUp... Версия 20.1.229 — Trimble
Условно-бесплатно
  • 207.1 Мб
  • 67
  • 0
4.4
Xmind — одно из лучших решений для создания интеллектуальных карт, позволяющее макетировать сложные таблицы и диаграммы. С помощью программы удобно проектировать диаграммы, составлять таблицы, рисовать схемы абсолютно любого уровня... Версия 3.7.9 — XMind LTD
Условно-бесплатно
  • 157.4 Мб
  • 256
  • 1
4.4
Игры
Все программы →
ArtMoney — простая утилита для увеличения ресурсов в компьютерных играх. Нет, пожалуй, таких геймеров, которым хватало бы в компьютерных играх боеприпасов, уровня жизни, виртуальных денег, золота и других ресурсов. Конечно, при должном... Версия 8.07.2 — System SoftLab
Условно-бесплатно
  • 3.3 Мб
  • 86
  • 0
4.6
Uplay — удобный клиент разработки компании Ubisoft, с помощью которого можно покупать и обновлять игры, общаться с другими игроками в чате. С помощью клиента удобно покупать лицензионные компьютерные игры производства Ubisoft, приобретать... Версия 109.0 — Ubisoft Entertainment
Бесплатно
  • 112.9 Мб
  • 64
  • 0
4.4
CheMax — простая программа для геймеров, в которой собраны чит-коды ко множеству онлайн-игр. CheMax является по свой сути каталогом чит-кодов к играм. На текущий момент в базе собраны коды к 6600 играм. При этом разработчики регулярно... Версия 21.3 — CheMax Team
Бесплатно
  • 4.0 Мб
  • 43
  • 0
4.3
Steam — это цифровая витрина, содержащая библиотеку из тысячи игр. Сервис, разработанный студией Valve, стал нечто большим, чем простой онлайн-магазин игровых продуктов. Геймеры могут найти здесь практически все: различные игровые... Версия 2.10.91.91 — Valve Corporation
Бесплатно
  • 1.5 Мб
  • 21
  • 0
4.2
Razer Cortex — мощный набор инструментов для повышения производительности ПК во время компьютерных игр. Полезная утилита, созданная специально для геймеров, которая оптимизирует работу операционной системы. Razer Cortex автоматически... Версия 9.8.14 — Razer
Бесплатно
  • 4.6 Мб
  • 47
  • 0
4.0
Xpadder — программа, меняющая настройки компьютерных игр для возможности подключения геймпадов, джойстиков и других устройств. Программа является эмулятором, который преобразовывает действия на контроллере в нажатия клавиш и клики... Версия 5.7 — Jonathan
Бесплатно
  • 27.7 Мб
  • 53
  • 0
3.8
Origin — удобный бесплатный геймерский клиент для игр компании Electronic Arts. Разработчик программы — EA Games, а предназначен софт, в первую очередь, для удобной загрузки игр и обновлений для них. Клиент следит за актуальностью драйверов и в... Версия 10.5.70 — Electronic Arts
Бесплатно
  • 60.7 Мб
  • 53
  • 0
3.6
Интернет
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VKMusic — программа для поиска, воспроизведения и скачивания мультимедийных файлов с различных онлайн-сервисов. Изначально программа создавалась для комфортного прослушивания музыки в социальной сети «Вконтакте», однако с каждой... Версия 4.84.2 — Iurii Semenov
Бесплатно
  • 4.2 Мб
  • 11
  • 0
4.8
Opera — безопасный веб-браузер, который отличается быстротой работы и богатыми возможностями. Браузер оснащен современным минималистичным интерфейсом с удобной панелью инструментов, чтобы вас ничего не отвлекало от просмотра... Версия 65.0.3467 — Opera Software
Бесплатно
  • 54.0 Мб
  • 103
  • 0
4.7
Slack — продвинутый мессенджер, разработанный специально для корпоративного использования. Эта программа создавалась для замены Skype, а также для того, чтобы упростить общение между сотрудниками в крупных компаниях. Для этого здесь... Версия 4.6.0 — Slack Technologies
Условно-бесплатно
  • 74.9 Мб
  • 90
  • 0
4.7
Telegram — один из самых популярных мессенджеров, обеспечивающий высочайший уровень конфиденциальности и быструю передачу файлов любого объема. Программа удобна не только для быстрого обмена текстовыми сообщениями, но и для передачи... Версия 1.9.9 — Telegram Messenger
Бесплатно
  • 20.6 Мб
  • 28
  • 0
4.7
Google Chrome — браузер, который сочетает в себе сложные технологии с простым пользовательским интерфейсом для создания быстрого, безопасного и удобного просмотра веб-страниц. Выпущенный в 2008 году, Google Chrome начал быстро набирать... Версия 78.0 — Google
Бесплатно
  • 57.2 Мб
  • 50
  • 0
4.6
BitTorrent — удобный торрент-клиент с множеством настроек для скачивания всех типов файлов. Программа удобна тем, что ее интерфейс практически не отличается от аналогов. При этом софт обладает большим количеством полезных инструментов.... Версия 7.10.5 — BitTorrent, Inc.
Условно-бесплатно
  • 4.6 Мб
  • 56
  • 0
4.6
ICQ — удобный популярный интернет-мессенджер с несколькими миллионами пользователей. Один из первых месседжеров, который до сих пор пользуется огромной популярностью, несмотря на большое количество конкурентов. Программа... Версия 10.0 — Mail.ru Group
Бесплатно
  • 59.4 Мб
  • 96
  • 0
4.6
qBittorrent — многофункциональный клиент для обмена файлами в сети торрент. На первый взгляд программа может показаться простой, между тем она обладает большим набором инструментов, количество которых можно увеличить посредством... Версия 4.2.5 — Christophe Dumez
Бесплатно
  • 24.8 Мб
  • 43
  • 0
4.6
Hotspot Shield — VPN-клиент для обхода заблокированных интернет-сайтов и анонимного использования компьютера. Также он обладает инструментами сетевой защиты. Программа работает посредством организации защищенной частной сети, внутри... Версия 9.6.4 — AnchorFree
Условно-бесплатно
  • 14.9 Мб
  • 33
  • 0
4.6
ManyCam — утилита, расширяющая возможности веб-камеры и позволяющая применять различные эффекты в режиме реального времени. Оригинальная программа, которая существенно расширяет возможности веб-камеры во время ее использования в... Версия 7.2.0 — ManyCam Team
Условно-бесплатно
  • 0.5 Мб
  • 99
  • 0
4.6
Мобильные
Все программы →
iTunes — мультимедийный проигрыватель, программа для синхронизации данных между Windows-компьютером и Apple-устройствами. Программа обладает всеми необходимыми инструментами для комфортного прослушивания музыки, просмотра видео и... Версия 12.10.7.3 — Apple
Бесплатно
  • 262.3 Мб
  • 29
  • 0
4.7
AirDroid — программа, с помощью которой можно дистанционно управлять смартфоном с компьютера. AirDroid позволяет выполнять с помощью персонального компьютера базовые действия телефона. Так, после синхронизации из программы можно совершать... Версия 3.6.7 — Sand Studio
Условно-бесплатно
  • 57.3 Мб
  • 64
  • 0
3.6
Nokia PC Suite — программа для синхронизации мобильных телефонов Nokia с Windows-компьютерами. Программа предназначена для старых моделей телефонов Nokia, также она подходит для работы со смартфонами от этого производителя на базе ОС Symbian. С... Версия 7.1.180 — Nokia
Бесплатно
  • 39.1 Мб
  • 58
  • 0
3.6
Samsung Kies — бесплатная и удобная в использовании программа для синхронизации телефонов Samsung с Windows-компьютерами. Программа работает со старыми моделями мобильных телефонов, смартфонов и планшетных компьютеров южнокорейского... Версия 2.6.4 — Samsung
Бесплатно
  • 68.7 Мб
  • 92
  • 0
3.6
iTools — удобная утилита для синхронизации мобильных устройств Apple с Windows-компьютерами. Многие пользователи недовольны работой программы iTunes. Одни считают ее слишком непонятной, другие недовольны сложностью переноса данных. В отличие... Версия 4.4.5.8 — iTools.cn
  • 75.6 Мб
  • 60
  • 0
3.2
Офис
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Foxit Reader — это легкая и быстрая утилита для чтения PDF-файлов. Поскольку PDF является одним из самых распространенных форматов документов, программа отлично подойдет для замены Adobe Reader, который потребляет много ресурсов системы и... Версия 9.7.0 — Foxit Software
Бесплатно
  • 105.6 Мб
  • 109
  • 0
4.6
PDFCreator — удобная бесплатная программа для быстрого создания PDF-файлов из любых документов. Программа создает на компьютере виртуальный принтер, конвертирующий в PDF любые файлы, которые можно распечатать: текстовые и офисные... Версия 4.0.3 — PDFForge
Условно-бесплатно
  • 31.5 Мб
  • 65
  • 0
4.4
Sumatra PDF — небольшая программа, которая позволяет открывать PDF-файлы и документы в аналогичных форматах. В мире, где почти все документы и инструкции создаются в формате PDF, необходимо иметь под рукой простую и быструю утилиту для... Версия 3.1.2 — Krzysztof Kowalczyk
Бесплатно
  • 5.0 Мб
  • 23
  • 0
4.4
Adobe Reader — самая популярная программа для чтения PDF-файлов с тонкими настройками и поддержкой плагинов. Преимущество PDF-формата известны давно. Его главный плюс в том, что на любом устройстве он всегда открывает документ в его... Версия 2019.008 — Adobe Systems
Условно-бесплатно
  • 1.1 Мб
  • 19
  • 0
4.4
STDU Viewer — бесплатная программа, с помощью которой можно читать электронные книги и документы во многих популярных форматах. Главное достоинство софта — большой список поддерживаемых форматов. С помощью программы открываются книги в... Версия 1.6.375 — STDU
Бесплатно
  • 2.5 Мб
  • 64
  • 0
4.4
LibreOffice — это бесплатный пакет приложений, предназначенных для решения офисных задач. Он может похвастаться полным набором инструментов управления офисом, ни в чем не уступая популярному пакету Microsoft Office. LibreOffice включает шесть... Версия 6.3.3 — The Document Foundation
Бесплатно
  • 303.3 Мб
  • 40
  • 0
4.2
ABBYY FineReader — одна из лучших программ для сканирования и распознавания текста. Программа совместима со всеми сканерами, в ней можно проводить сканирование печатных страниц, распознавать текст и сохранять его в любом удобном формате.... Версия 15.0 — ABBYY
  • 357.1 Мб
  • 101
  • 0
4.2
OpenOffice — удобный пакет программ для офиса, являющийся неплохой альтернативой платному MS Office. В пакете есть все необходимые для работы в офисе программы. Например, Writer — для текстовых документов, поддерживающий форматирование любой... Версия 4.1.7 — Apache Software Foundation
Бесплатно
  • 133.9 Мб
  • 66
  • 0
4.2
Adobe InDesign — профессиональная программа для создания полиграфической продукции любой сложности. Этот программный продукт используется в типографиях, издательствах, рекламных агентствах. С помощью Adobe InDesign верстаются газеты, брошюры,... Версия 15.0.3 — Adobe Systems
  • 603.7 Мб
  • 62
  • 0
4.2
PDF-XChange Viewer — программа для чтения документов в формате PDF, обладающая тонкими настройками, конвертером файлов и другими инструментами. В программе имеются все необходимые инструменты для удобного просмотра документов. Например, есть... Версия 2.5.322 — Tracker Software Products
Условно-бесплатно
  • 17.3 Мб
  • 134
  • 0
4.2
Планирование и учет
Все программы →
GnuCash — удобное решение для ведения домашней бухгалтерии, обладающее всеми инструментами для учета финансов. В какой-то момент каждый человек сталкивается с необходимостью учитывать, сколько было заработано денег, а сколько и на что... Версия 3.8 — The GnuCash Project
Бесплатно
  • 181.9 Мб
  • 69
  • 0
4.6
CintaNotes — простая утилита с функцией синхронизации, позволяющая быстро создавать заметки. Утилита выделяется своим удобством. Например, при желании сохранить фрагмент текста из любой программы, в том числе из браузера, не придется... Версия 3.13 — Cinta Software
Условно-бесплатно
  • 5.4 Мб
  • 51
  • 0
4.4
Remember The Milk — удобный органайзер с функцией синхронизации, пользоваться которым можно с любого устройства. Программа является своего рода обложкой к веб-версии одноименного сервиса. Вести список дел можно на сайте, однако софт... Версия 1.1.18 — Remember the Milk
Условно-бесплатно
  • 73.8 Мб
  • 64
  • 0
4.3
Todoist — полезная программа-органайзер, помогающая ничего не забывать и созданная для людей, у которых много дел. Todoist — это онлайн-сервис, с помощью которого легко планировать все свои дела. Работать с органайзером можно в веб-браузере,... Версия 2.7.6 — Doist
Условно-бесплатно
  • 26.4 Мб
  • 89
  • 0
3.6
Taskade — программа, с помощью которой можно создавать списки дел для нескольких человек. Программа пригодиться пользователям, которым необходимо создавать задачи и уведомлять о них нескольких человек. Taskade позволяет создавать... Версия 3.0.0 — Taskade Inc.
Условно-бесплатно
  • 40.7 Мб
  • 79
  • 0
3.6
Разное
Все программы →
Calibre — многофункциональный инструмент для работы с электронными книгами, позволяющий упорядочить библиотеку на компьютере. Обладатели объемных электронных библиотек знают, как сложно порой бывает навести порядок. Огромное... Версия 4.9.1 — Kovid Goyal
Бесплатно
  • 116.4 Мб
  • 40
  • 0
4.8
FBReader — мощная удобная программа для чтения электронных книг в разных форматах. Несмотря на свое название, программа помимо FB2 также открывает книги в ePub, MOBI, HTML. С ее помощью удобно просматривать текстовые документы и офисные DOC и RTF в... Версия 0.12.10 — Geometer Plus
Бесплатно
  • 5.1 Мб
  • 16
  • 0
4.6
Stellarium — это планетарий на рабочем столе компьютера с реалистичным трехмерным изображением звездного неба. Программа с высокой степенью реализма отображает картины, которые видны нам невооруженным глазом или в объектив... Версия 0.20.0 — Fabien Chéreau
Бесплатно
  • 250.7 Мб
  • 28
  • 0
4.6
2GIS — программа для просмотра карт, поиска организаций и построения маршрутов. С помощью программы можно изучать карты в режиме оффлайн, искать адреса организаций в своем городе, а также строить маршруты. Есть функция отслеживания... Версия 3.16.3 — DoubleGIS, LLC
Бесплатно
  • 48.7 Мб
  • 48
  • 0
4.4
Google Earth — программа, отображающая нашу планету в трехмерном формате. Благодаря функции масштабирования, обзор возможен как с космического пространства, так и с высоты нескольких десятков метров, что позволяет детально рассматривать... Версия 7.1.8 — Google
Бесплатно
  • 29.2 Мб
  • 68
  • 0
4.4
Djvu Reader — бесплатная программа для чтения электронных книг и документов в форматах DjVu и PDF. Программа выделяется высокой скоростью работы и быстрой загрузкой «тяжелых» файлов на слабых компьютерах. Она открывает файлы DjVu и PDF,... Версия 2.0.0 — Dmitrii Garkaev
Бесплатно
  • 1.7 Мб
  • 89
  • 0
4.4
F.lux — маленькая утилита, которая меняет яркость и цветовую гамму экрана в зависимости от времени суток, чтобы уменьшить нагрузку на глаза. Большинство современных смартфонов оснащены датчиком освещенности, который настраивает... Версия 4.111 — f.lux Software LLC
Бесплатно
  • 0.6 Мб
  • 128
  • 1
4.3
Remember The Milk — удобный органайзер с функцией синхронизации, пользоваться которым можно с любого устройства. Программа является своего рода обложкой к веб-версии одноименного сервиса. Вести список дел можно на сайте, однако софт... Версия 1.1.18 — Remember the Milk
Условно-бесплатно
  • 73.8 Мб
  • 64
  • 0
4.3
Mendeley — продвинутая программа для пользователей, которым требуется софт для работы с большим количеством электронных книг. Программа изначально создавалась для студентов и научных работников, которые вынуждены работать с большим... Версия 1.19.4 — Elsevier
Условно-бесплатно
  • 54.7 Мб
  • 13
  • 0
4.0
MathCAD — мощная программа для математиков и инженеров, позволяющая решать задачи любой сложности. Основное предназначение программы — описание алгоритмов любого уровня сложности и решение математических задач. Позволяет выполнять... Версия 6.0 — PTC Inc.
  • 821.5 Мб
  • 114
  • 0
3.6
Разработка
Все программы →
Notepad++ — это бесплатный редактор текста и программного кода, который может стать отличной заменой стандартному блокноту Windows. Под этим незатейливым названием скрывается мощный функционал со множеством опций, идеально подходящий для... Версия 7.8.1 — Don Ho
Бесплатно
  • 3.8 Мб
  • 80
  • 0
4.8
Godot Engine — программа и движок для создания компьютерных двух и трехмерных игр. Одна из особенностей программы — возможность создавать компьютерные игры без знания языков программирования. В то же время Godot подходит и для... Версия 3.2.1 — Juan Linietsky, Ariel Manzur
Бесплатно
  • 68.3 Мб
  • 244
  • 0
4.6
WinSCP — удобный и простой клиент для управления файлами на удаленном сервере. Программа обладает всем необходимым набором функций для работы с FTP и SCP. Как можно заметить, программа поддерживает устаревший защищенный протокол SCP, что... Версия 5.15.9 — Martin Prikryl
Бесплатно
  • 9.4 Мб
  • 47
  • 0
4.6
Sublime Text — это минималистичный редактор кода, который позволит разработчику полностью сосредоточиться на написании программного продукта. В этом редакторе отсутствует все лишнее, а простой интерфейс с легкими для восприятия... Версия 3.2.1 — Sublime HQ Pty Ltd
Условно-бесплатно
  • 10.4 Мб
  • 71
  • 0
4.4
FileZilla — это известный FTP-клиент с открытым исходным кодом. Он отличается удобным интерфейсом, надежностью и безопасностью, а также регулярными обновлениями и поддержкой от разработчиков. Если вы ищете удобный инструмент для обмена... Версия 3.46.0 — FileZilla Project
Бесплатно
  • 7.6 Мб
  • 35
  • 0
4.4
PuTTY — это бесплатный эмулятор терминала с открытым исходным кодом, который позволяет вам удаленно управлять компьютерами и серверами. Данная клиентская программа, разработанная Саймоном Тэтхэмом, поддерживает протоколы SSH, Telnet, rlogin,... Версия 0.73 — Simon Tatham
Бесплатно
  • 3.1 Мб
  • 83
  • 0
4.4
Cyberduck — полностью бесплатный клиент для работы на удаленных серверах, в том числе и в облачных хранилищах. В программе реализован широкий функционал для манипуляций с данными по FTP в облачных хранилищах. Используя клиент, файлы можно... Версия 7.2.5 — iterate GmbH
Бесплатно
  • 52.0 Мб
  • 39
  • 0
4.3
Arduino — редактор для написания и редактирования программного кода с одноименным названием. Arduino представляет собой электронный конструктор для создания самых разнообразных электромеханических устройств. Например, посредством Arduino... Версия 1.8.12 — Arduino Team
Бесплатно
  • 111.9 Мб
  • 38
  • 0
4.3
Brackets – бесплатный редактор для работы с HTML, JS и CSS, обладающий рядом уникальных функций и поддержкой плагинов. Редакторов для работы с кодом на сегодняшний день создано огромное множество, между тем подавляющее большинство из них не... Версия 1.14.1 — Adobe
Бесплатно
  • 76.7 Мб
  • 173
  • 1
4.2
GitHub Desktop — это клиент одноименного веб-сервиса для Windows, которым пользуются большинство разработчиков. Сервис позволяет создавать репозитории, в которых содержаться все файлы программного продукта, а в дальнейшем разработчик может... Версия 2.2.4 — GitHub Inc
Условно-бесплатно
  • 87.3 Мб
  • 65
  • 0
3.9
Сети
Все программы →
Ammyy Admin — удобная программа для получения удаленного доступа к компьютеру и управления им. Программа пользуется большой популярностью, в первую очередь, по той причине, что она проста в освоении и не требует установки. Все, что нужно... Версия 3.9 — Ammyy Group
Бесплатно
  • 0.8 Мб
  • 104
  • 0
4.6
Wireshark — анализатор трафика для обнаружения сетевых проблем, отладки веб-приложений и сайтов. Также программа позволяет просматривать содержимое пакетов на всех уровнях. Весь трафик программа перехватывает в режиме реального... Версия 3.2.1 — Gerald Combs
Бесплатно
  • 57.3 Мб
  • 105
  • 0
4.4
TightVNC — программа для управления удаленным компьютером, обладающая набором полезных инструментов. С помощью этого бесплатного софта можно подключаться к удаленному компьютеру. В случае необходимости пользоваться всеми... Версия 2.8.27 — TightVNC Group
Бесплатно
  • 2.1 Мб
  • 35
  • 0
4.4
Nmap — мощная утилита для системных администраторов, предназначенная для всестороннего исследования Сети. Программа обладает массой продвинутых инструментов для глубокого анализа Сети. С ее помощью можно проводить аудит,... Версия 7.80 — Gordon Lyon
Бесплатно
  • 25.7 Мб
  • 88
  • 0
4.4
Radmin — одно из лучших решений для удаленного администрирования компьютеров внутри локальной сети или через Интернет. Подключившись к удаленному компьютеру, можно управлять им или просто наблюдать за действиями пользователя. Кроме... Версия 3.5.2 — Famatech
Условно-бесплатно
  • 8.8 Мб
  • 94
  • 0
4.2
MyPublicWiFi — бесплатное и удобное решение, с помощью которого можно создать точку доступа Wi-Fi. При первом запуск программы необходимо выполнить ряд настроек — следует указать название точки доступа, задать пароль и настроить сетевой... Версия 22.2 — TRUE Software
Бесплатно
  • 4.2 Мб
  • 44
  • 0
4.0
Virtual Router — удобная утилита, превращающая компьютер или ноутбук в Wi-Fi роутер. Программа позволяет быстро организовать беспроводную сеть, используя встроенные в Windows возможности, и является по своей сути оболочкой, упрощающей работу и... Версия 1.0.0 — Chris Pietschmann
Бесплатно
  • 1.3 Мб
  • 58
  • 0
4.0
Hamachi — программа, которая эмулирует локальную сеть и объединяет компьютеры посредством интернета. Эта простая утилита создает прямое соединение между двумя компьютерами, которые могут находиться в любой точке планеты. Для работы... Версия 2.2.0 — LogMeIn Inc.
Бесплатно
  • 8.7 Мб
  • 80
  • 0
3.6
Connectify Hotspot — программа, с помощью которой можно превратить ноутбук или компьютер в полноценный роутер. По своей сути эта программа является графической оболочкой, которая упрощает конфигурирование функции «Виртуальный Wi-Fi»,... Версия 2020.1.0 — Nomadio Inc.
  • 11.1 Мб
  • 50
  • 0
3.4
Synergy — удобная утилита, которая дает возможность использовать одну мышь и одну клавиатуру с неограниченным числом компьютеров. Люди, которые работают с несколькими компьютерами, не раз задумывались о том, что было бы неплохо, если бы... Версия 1.8.2 — Symless
  • 9.7 Мб
  • 99
  • 0
3.4
Система
Все программы →
Wise Care 365 — мощная утилита для очистки, настройки и оптимизации компьютера. Одно из главных достоинств программы состоит в том, что в ней имеются все необходимые инструменты для оптимизации системы, и она позволяет держать ОС в чистоте.... Версия 5.5.4 — WiseCleaner
Условно-бесплатно
  • 10.0 Мб
  • 69
  • 0
4.8
MSI Afterburner — программа с большим набором инструментов для повышения производительности видеокарт. С помощью программы, разработчиком которой является компания MSI, можно разгонять видеокарты, что важно для требовательных к ресурсам... Версия 4.6.2 — MSI
Бесплатно
  • 48.4 Мб
  • 37
  • 0
4.8
3DMark — мощная утилита для мониторинга производительности и оптимизации видеоадаптеров. Программа позволяет точно узнать, какова производительность у видеокарты, установленной в компьютере. Она подойдет пользователям, которые... Версия 2.11 — FutureMark
Условно-бесплатно
  • 7.3 Гб
  • 90
  • 0
4.7
CPU-Z — маленькая утилита, которая предоставляет пользователю всю информацию о комплектующих компьютера. Несмотря на название, эта утилита собирает информацию не только о центральном процессоре. С ее помощью можно получить все данные... Версия 1.91 — CPUID
Бесплатно
  • 1.8 Мб
  • 73
  • 0
4.6
WinDirStat — незаменимая утилита для быстрой очистки жесткого диска от неактуальных файлов. Программа не только удаляет ненужные файлы, но и регулярно проводит анализ системы. Каждый пользователь ПК знает, что некоторые папки на диске с... Версия 1.1.2 — WDS Team
Бесплатно
  • 0.6 Мб
  • 146
  • 0
4.6
AIDA64 — мощный инструмент для обзора и диагностики всех компонентов компьютера. С помощью программы можно получить подробную информацию обо всех комплектующих. Она также предоставляет сведения об операционной системе и всех... Версия 6.25.5400 — FinalWire
  • 45.4 Мб
  • 105
  • 0
4.6
Process Explorer — отличная замена диспетчеру задач Windows, так как выдает более подробную информацию обо всех запущенных процессах. Используя программу, можно отслеживать существующие проблемы. Например, Process Explorer отображает процессы,... Версия 16.31 — Mark Russinovich
Бесплатно
  • 1.9 Мб
  • 103
  • 0
4.6
Defraggler — утилита для проверки жестких дисков на фрагментацию. По сравнению со стандартным инструментом Windows эта программа лишена всех известных недостатков. При проведении анализа состояния дисков программа создает подробный отчет... Версия 2.22 — Piriform
Условно-бесплатно
  • 6.1 Мб
  • 82
  • 0
4.6
Kerish Doctor — мощная утилита для ухода за компьютером и оптимизации работы Windows. С помощью программы можно удалять временные файлы и другой «мусор», исправлять ошибки в системном реестре, защищать компьютер от вирусных атак.... Версия 4.80 — Kerish Products
  • 42.5 Мб
  • 17
  • 0
4.5
TeraCopy — простая и маленькая утилита, которая существенно ускоряет и упрощает процесс копирования файлов. Казалось бы, что может быть проще процесса копирования файлов из одной папки в другую или с компьютера на внешний накопитель? И... Версия 3.26 — Code Sector
Бесплатно
  • 4.4 Мб
  • 65
  • 0
4.4
Файлы
Все программы →
Double Commander — бесплатная и удобная альтернатива стандартному проводнику Windows, обладающая массой продвинутых инструментов. Внешне программа не отличается от других «Коммандеров», она состоит из двух окон и панели инструментов сверху.... Версия 0.9.8 — Alexander Koblov
Бесплатно
  • 7.4 Мб
  • 71
  • 0
5.0
Recuva — удобная бесплатная программа, с помощью которой можно быстро восстановить удаленные файлы с жесткого диска компьютера или со съемного накопителя. Для восстановления файлов необходимо выбрать требуемый тип: изображения, видео,... Версия 1.53 — Piriform
Условно-бесплатно
  • 5.3 Мб
  • 27
  • 0
4.8
PeaZip – программа для работы со сжатыми данными, одним из главных преимуществ является то, что она работает почти с 200 разными типами архивов. Программа может стать отличной заменой обычному Zip-архиватору. Помимо того, что софт работает... Версия 7.1.0 — Giorgio Tani
Бесплатно
  • 8.7 Мб
  • 63
  • 0
4.8
R-Studio — мощная программа для восстановления данных с разных типов носителей. Используя возможности программы, можно восстанавливать удаленную информацию с жесткого диска. Также она работает с USB-накопителями, ZIP-дисками и другими... Версия 8.13 — R-Tools Technology
Условно-бесплатно
  • 59.8 Мб
  • 73
  • 0
4.6
Everything — простая программа для быстрого, удобного и расширенного поиска файлов и директорий на компьютере по множеству параметров. Стандартный поиск файлов и папок Windows устраивает не всех пользователей. Например, данная функция... Версия 1.4.1 — David Carpenter
Бесплатно
  • 1.5 Мб
  • 80
  • 0
4.6
Total Commander — файловый менеджер, обладающий широким функционалом, удобным интерфейсом и множеством полезных инструментов, что делает программу лучшей в своем роде. Главная особенность программы — два окна, которые отображают папки и... Версия 9.50 — Christian Ghisler
Условно-бесплатно
  • 5.2 Мб
  • 86
  • 0
4.6
WinRAR — самый популярный и один из мощнейших архиваторов, работающий с большинством распространенных архивов. Программа поддерживает не только архивы RAR, но и многие другие распространенные, среди которых 7Z, ZIP, ARJ, TAR и другие, что... Версия 5.90 — RARLAB
Условно-бесплатно
  • 3.3 Мб
  • 75
  • 0
4.6
FreeCommander — простая и удобная программа, существенно упрощающая работу с файлами и папками на компьютере. Программа выполненная в стиле других аналогов, поэтому пользователям, которые знакомы, например, с Total Commander, не составит труда... Версия 810a — Marek Jasinski
Бесплатно
  • 9.2 Мб
  • 88
  • 0
4.4
Acronis True Image — программа для создания резервных копий содержимого компьютера, включая системные файлы. Используя ПО, можно создавать резервные копии как всего диска целиком, так и только отдельных разделов или папок. Благодаря тому,... Версия 24.6.1 — Acronis
  • 601.0 Мб
  • 52
  • 0
4.3
Eraser — утилита для безвозвратного удаления данных и полной очистки жестких дисков. Программа удаляет выбранные пользователем файлы и директории, а освободившееся пространство заполняет специальным кодом, что не позволяет... Версия 6.2.0 — Heidi Computers
Бесплатно
  • 8.7 Мб
  • 83
  • 0
4.2

Программы для Windows

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