KtonaSoft.ru — это каталог программ для операционной системы Windows. На сайте представлена обширная база программных продуктов, которая удобно структурирована по категориям и выполняемым функциям, что позволяет быстро найти необходимые приложения и утилиты.

Для каждой программы составлены подробные описания, включающие перечень возможностей, функций, преимуществ и недостатков. Система рейтинга позволит выбирать только наиболее качественный софт, основываясь на мнениях пользователей сайта.

Вы можете скачать установочные или портативные файлы программ по прямой ссылке с нашего сервера. Перед загрузкой выберите версию Windows и разрядность (32/64-bit), соответствующую вашей системе.

Все файлы, доступные для скачивания с сайта, полностью безопасны, так как являются копиями официальных и проходят проверку на вирусы. Кроме того, мы следим за выходом новых версий программ и оперативно обновляем нашу базу.